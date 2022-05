Santos domina o Coritiba, reverte desvantagem e avança na Copa do Brasil

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos venceu (e convenceu) o Coritiba por 3 a 0 nesta quinta-feira (12), na Vila Belmiro. Depois de perder por 1 a 0 no Couto Pereira, o Santos reagiu e está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Marcos Leonardo, Madson e Rodrigo Fernández.

O Peixe dominou o Coritiba desde o minuto inicial, mas só abriu o placar no segundo tempo, quando a "porteira abriu". O time teve a melhor atuação desde a chegada de Fabián Bustos, em fevereiro. Bustos, inclusive, ficou no camarote depois da expulsão em Curitiba e viu seu auxiliar Lucas Ochandorena comandar a equipe no campo.

O Santos agora aguarda o sorteio para saber o adversário nas oitavas. Com a classificação, o Peixe garante R$ 3 milhões em premiação. O dinheiro será importante para o fluxo de caixa alvinegro.

Embalado, o Santos voltará a campo para enfrentar o Goiás no domingo, em Goiânia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos é o vice-líder da competição, com 10 pontos.

SANTOS

João Paulo, Madson, Emiliano Velázquez, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández (Felipe Jonatan), Vinicius Zanocelo (Camacho), Léo Baptistão (Rwan) e Jhojan Julio (Sandry); Ricardo Goulart (Bryan Angulo) e Marcos Leonardo. T.: Lucas Ochandorena (auxiliar)

CORITIBA

Alex Muralha, Guillermon (Adrian Martínez), Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Matheus Alexandre, Andrey (Pablo Garcia) e Robinho (Régis); Alef Manga (Warley) e Clayton (Léo Gamalho). T.: Gustavo Morínigo

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Público: 13.692

Renda: R$ 339.262,00

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Fabricio Vilarinho da Silva (GO)

Cartões amarelos: Rodrigo Fernández (Santos) e Guilherme Birro, Guillermo, Alex Muralha, Régis e Adrián Martínez (Coritiba)

Gols: Marcos Leonardo, aos dois, Madson, aos 15, e Rodrigo Fernández, aos 17 minutos do segundo tempo.