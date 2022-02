Sob desconfiança, técnico do Flamengo tenta entrosar Gabigol e Pedro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Logo em sua apresentação como novo técnico do Flamengo, o português Paulo Sousa foi claro: Gabigol e Pedro podem, sim, jogar juntos na equipe rubro-negra. Até aqui, já foram dois testes na temporada.

Na estreia do treinador, na vitória por 3 a 0 sobre o Boavista, os dois atacantes atuaram juntos em parte do segundo tempo, o que já foi o bastante para cada um deles marcar um gol. Na partida seguinte, o clássico com derrota para o Fluminense, Pedro não deixou o banco de reservas;

Já no terceiro jogo sob o comando do português, na recente vitória por 2 a 1 sobre o Audax-RJ, a dupla foi escalada de início, mas não fez a dobradinha de alto nível que se espera de dois dos principais jogadores do elenco. Gabigol até chegou a abrir o placar com um bonito gol, mas Pedro passou em branco.

Livre para circular em campo, o camisa 9 foi um dos destaques individuais do time e participou mais do jogo, com combinações pelos lados e lances de perigo ao gol de Max. Pedro, atuando um pouco mais centralizado, batalhou o tempo todo, porém não brilhou.

Aliás, dificultaram a tarefa da dupla as atuações modestas de nomes como Andreas Pereira e Arrascaeta, por exemplo. Ao final da partida, Gabigol disse que o entrosamento é questão de tempo e pediu paciência da torcida rubro-negra, que chegou a entoar gritos de "burro" ao treinador.

"Aos poucos a gente vai se entendendo melhor. Entendemos a ansiedade da torcida, mas temos de ter paciência, aos poucos a gente vai chegar à perfeição. Estamos melhorando pouco a pouco. Com o tempo, a gente vai melhorar. O Paulo está fazendo um grande trabalho", disse o camisa 9.

Ao menos o retrospecto geral inspira confiança para a dupla do Flamengo ser testada mais vezes por Sousa, o que pode ocorrer novamente neste domingo (13), a partir das 19h, em confronto com o Nova Iguaçu, desta vez pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

Contra o Audax, eles começaram como titulares juntos do Flamengo apenas pela décima vez —ao todo, foram sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Nestas partidas, Gabriel marcou cinco vezes, enquanto o parceiro deixou outras três bolas na rede. Além dos gols, cada um deu três assistências.

"A torcida é muito passional, sabemos que as coisas acontecem há anos com treinadores e jogadores. Conforme ganhamos, te idolatram, metem-lhe lá em cima. E outras vezes te criticam. Isso faz parte do nosso dia a dia", disse o técnico português após a última partida.

Além de Gabigol e Pedro, ele vive expectativa de poder ter mais uma estrela à disposição para encaixar no ataque do Flamengo: trata-se de Bruno Henrique, que se recupera de lesão na coxa direita e ainda não estreou na temporada.

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Horário: 19h (de Brasília) deste domingo (13)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz