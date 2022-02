Abel Braga tenta montar Fluminense sem Felipe Melo, suspenso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de vir de duas vitórias seguidas em clássicos, o técnico Abel Braga ainda terá com o que se preocupar para montar o Fluminense em confronto com a Portuguesa-RJ às 16h deste domingo (13), pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

Isso porque Felipe Melo recebeu um terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo na quinta (10) e agora estará suspenso. Destaque no clássico recente, o veterano que tem atuado na zaga já havia sido também grande nome do triunfo por 1 a 0 diante do Flamengo na rodada anterior.

"O grande segredo disso tudo está em um jogador. Eu não gosto de individualizar, essa é a verdade. Porém, estamos mudando de acordo com aquilo que está na bola, como está posicionado, que é o Felipe Melo. É surpreendente a leitura de jogo que ele tem", destacou o treinador.

Além de Felipe, que só foi poupado da vitória sobre o Audax-RJ até aqui, Abel seguirá sem relacionar o lateral-esquerdo Marlon, que já havia perdido espaço por opção técnica neste início de temporada e agora desfalcará a equipe por se tratar de problema no joelho.

Se vencer a Portuguesa, o Fluminense assumirá ao menos provisoriamente a liderança do Estadual e jogará a pressão sobre o atual primeiro colocado, o Vasco, que só entrará em campo pela rodada na sequência, às 20h, em clássico justamente contra o Botafogo.

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (13)

Árbitro: Bruno Arleu Araújo