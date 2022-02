Carille admite nova mudança em esquema do Santos oito dias após clássico

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No dia 2 de fevereiro, o Santos venceu o Corinthians na Neo Química Arena por 2 a 1. O time de Fábio Carille quebrou um tabu de sete anos ao derrotar o rival de virada. Na ocasião, o técnico santista mudou o esquema tático do 3-5-2 para o 4-3-3. Funcionou.

"Eu não tinha alternativas para começar o Paulista, porque o Felipe Jonatan estava fora [por Covid-19] e o Lucas Pires não jogou até o fim da Copinha. A gente tinha um problema na lateral esquerda. Mantivemos os três zagueiros por necessidade, mas a gente já discutia a linha de quatro. Houve dúvida se a gente poderia escalar isso no clássico, mas decidimos que, quanto mais adiantássemos, melhor", explicou o treinador.

Oito dias depois, no entanto, Carille cogita voltar para a formação anterior, com três zagueiros. Depois do clássico, o Santos sofreu para empatar com o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa e com o São Bernardo na Vila Belmiro, ambos os jogos por 1 a 1.

O 3-5-2 foi utilizado por Fabio Carille na luta contra o rebaixamento no último Campeonato Brasileiro. O Santos reagiu e saiu do Z-4 para o décimo lugar.

"Daqui a pouquinho talvez [vamos] mudar o sistema de jogo, voltar para aquilo que foi fundamental no ano passado. É sentar com a minha comissão e não esperar tanto. Vamos resolver logo os nossos problemas com o elenco que temos na nossa mão nesse momento", falou Carille.

O próximo jogo do Santos será contra o Ituano neste domingo (13), a partir das 16h, novamente na Vila Belmiro. E o que pode ajudar Carille a mexer novamente no esquema tático é a ausência de Camacho, suspenso. Sandry, com edema no tornozelo, deve continuar fora.

Sem um meio-campista titular, o treinador pode voltar ao 3-5-2. Assim, a formação provável tem João Paulo, Kaiky, Velázquez e Eduardo Bauermann; Madson, Zanocelo, Felipe Jonatan, Ricardo Goulart e Lucas Braga (Marcos Guilherme); Ângelo e Marcos Leonardo.

Luiz Felipe ainda pode aparecer no lugar de Velázquez, que se recupera de desconforto muscular.

Uma outra alternativa de esquema tático é o 3-4-3, também já utilizado e mantendo a linha de três zagueiros, com Madson e Felipe Jonatan pelas alas, Vinicius Zanocelo e Ricardo Goulart pelo meio e Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo no ataque.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (13)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

VAR: Vinicius Furlan

Transmissão: Paulistão Play, Premiere e Record TV