"Sintomas gripais" tiram Cássio do dérbi entre Palmeiras x Corinthians

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está promovendo um "apagão" de notícias do clube desde a última sexta-feira (22). O clube não divulgou escalações e, com isso, apenas quando o time entrava em campo foi possível perceber que Cássio não estava entre os titulares. O goleiro da equipe, de acordo com informações do Premiere, sofre de sintomas gripais e foi poupado da partida.

Vitor Pereira escolheu Matheus Donelli para entrar como titular na partida diante do Palmeiras e Ivan é o goleiro suplente. Dentro do "apagão", o clube não vai noticiar nada, conceder entrevistas ou fazer publicações em redes sociais. A ação faz parte da campanha "Futebol Sem Ódio".

O silêncio vai seguir até às 10h da próxima segunda-feira (25). De acordo com nota publicada pelo clube, é a primeira medida que será seguida por outras para engajar o debate por um ambiente saudável no futebol. Cássio, Gil, Willian e Paulinho e seus familiares foram ameaçados por meio de redes sociais após derrotas do Timão.

"Não podemos mais permanecer imóveis diante de um contexto que ameaça todos os clubes e jogadores. É preciso que a sociedade reflita sobre qual futebol quer para si, para suas famílias, para o presente e para o futuro", afirma Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.