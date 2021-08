Simone Biles é ovacionada no aeroporto após retorno das Olimpíadas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ginasta Simone Biles está de volta a Houston, nos Estados Unidos, após disputar as Olimpíadas de Tóquio-2020, e a recepção para a sete vezes medalhista olímpica foi do tamanho do seu feito.

No aeroporto, centenas de pessoas se reuniram no saguão para ovacionar a ginasta, que teve até mesmo uma espécie de desfile em carro aberto na saída para casa.

Ao lado da colega Jordan Chiles, que também foi medalhista de prata na prova por equipes em Tóquio, Simone chegou à Houston e foi recepcionada por sua família com flores e presentes. A imprensa, claro, também foi em peso registrar a chegada da grande estrela das Olimpíadas.

Com a multidão que esperava com cartazes e muita ovação, as duas ginastas medalhistas saíram do aeroporto sob aplausos em carros abertos, agradecendo o apoio e carinho dos fãs.

"Houston, estou em casa! Obrigada por garantir que eu não esperasse mais um minuto para ver minha família", agradeceu a ginasta à companhia aérea em suas redes sociais.

Simone já entrou nas Olimpíadas como a maior estrela de Tóquio, mas, ao contrário do que se esperava, não foi com o desempenho nas provas que ela se destacou.

Ao desistir de cinco finais para preservar sua saúde mental, a norte-americana abriu um importante debate sobre a necessidade dos atletas priorizarem sua segurança sobre o resultado esportivo.

Ainda assim, a atleta saiu de Tóquio com duas medalhas, uma de prata pela final de equipes e uma de bronze, no individual da trave. Ela soma agora sete medalhas olímpicas em duas participações, aos 24 anos.