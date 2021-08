Jacky Godmann é eliminado nas quartas da canoagem 1.000 m nas Olimpíadas

Godmann admitiu que tem muito a melhorar nessa categoria. De acordo com ele, a prioridade na preparação foi para a categoria C2 1.000 m, que disputou em dupla com Isaquias Queiroz. Eles ficaram perto da medalha, com o quarto lugar.

O baiano de 22 anos completou o percurso em 4min18s208. Ficou bem atrás do líder da prova, o polonês Wikto Glazunow, que obteve a marca de 4min07s632. O canadense Connor Fitzpatrick, com 4min09s622, em segundo, também avançou.

