Simone aposta em experiência como atleta para Brasil superar Alemanha

Rio de Janeiro/RJ - A experiência da técnica Simone Jatobá é uma das armas do Brasil para superar a Alemanha na Copa do Mundo Feminina Sub-17 FIFA Índia. Antes da partida decisiva pelas quartas de final do Mundial, a treinadora brasileira falou sobre a sua experiência, ressaltou a importância dos grandes torneios e como um título pode mudar a vida de todas as atletas.

"A gente passa a nossa experiência, de Copa do Mundo, de Olimpíada. Elas sabem o peso que tem, a importância de estar em uma Copa do Mundo e dessa realização. Temos de ultrapassar os nossos limites, fazer isso pelos nossos entes queridos. A gente sempre procura passar para elas essa leveza, mas também a importância de estar aqui. Tudo é sempre muito dosado. É muita responsabilidade, mas também com uma descontração para não pesar", avaliou a treinadora.

Feitos históricos

Atleta profissional por quase duas décadas, Simone Jatobá tem feitos históricos dentro das quatro linhas com a Seleção Brasileira. A principal conquista foi a medalha de prata na Olimpíada de Pequim, em 2008, informa a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Além da treinadora, o time brasileiro conta com a ex-goleira Maravilha. Atualmente preparadora de goleiras, ela também tem uma medalha de prata com a Seleção na Olimpíada de Atenas, em 2004.

Em cinco participações no Mundial Sub-17, o Brasil nunca avançou para às semifinais. A melhor participação aconteceu em 2010 e 2012, quando a equipe parou nas quartas de final do torneio.

Sobre a Alemanha, Simone Jatobá aposta em um duelo de alto nível técnico e que será definido em pequenos detalhes.

"A Alemanha é uma equipe extremamente forte fisicamente, muito rápida e tem uma consistência tática muito correta. Elas estão se preparando há um bom tempo, se conhecem e estão bem alinhadas. Vai ser um jogo extremamente difícil, mas acredito muito na nossa aproximação e marcação", analisou.

O vencedor de Brasil e Alemanha avança às semifinais para enfrentar o classificado de Espanha e Japão, que jogam no sábado. A final da Copa do Mundo Feminina sub-17 FIFA Índia está marcada para o dia 30 de outubro, em Navi Mumbai.