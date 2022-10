Algoz de Bia Haddad, tenista romena é suspensa por doping

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Campeã do WTA 1000 de Toronto, quando bateu a brasileira Bia Haddad na final, a tenista Simona Halep foi suspensa provisoriamente após a substância Roxadustat aparecer em amostras coletadas em um exame anti-doping. O anúncio foi feito pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITA) nesta sexta-feira (21).

As amostras que comprovaram o uso por parte da atleta foram recolhidas durante o US Open, que aconteceu entre agosto e setembro deste ano. A Roxadustat é uma substância que estimula a produção de glóbulos vermelhos e é usado no tratamento de pacientes com problemas renais.

"Simona Halep, uma tenista romena de 31 anos, foi suspensa provisoriamente de acordo com o artigo 7.12.1 do Programa Antidoping de Tênis de 2022 (TADP) [...] A amostra foi dividida em amostras A e B e análises posteriores descobriram que a amostra A continha FG-4592 (Roxadustat), que é uma substância proibida listada na lista proibida da Agência Mundial Antidoping de 2022", diz o comunicado oficial da ITA.

Nas redes sociais, Simona Halep, que já foi a número um do mundo e hoje ocupa a 9ª colocação do ranking, se mostrou surpresa com o resultado e desabafou após o susto da notícias.

"Hoje começa a partida mais difícil da minha vida: a luta pela verdade. Eu fui notificada que havia testado positivo para uma substância chamada Roxadustat em uma quantia extremamente baixa, que se tornou o maior choque da minha vida. Durante toda a minha carreira, a ideia de trapacear nunca me passou pela cabeça, pois vai totalmente contra todos os valores com os quais fui criada. Diante de uma situação tão injusta, me sinto completamente confusa e traída", começou escrevendo.

"Vou lutar até o fim para provar minha inocência e mais cedo ou mais tarde toda a verdade virá à tona. Não é uma questão de títulos ou dinheiro, é uma questão de honra e uma relação de amor com o tênis que tenho desenvolvido por 25 anos", completou.

Atualmente com 31 anos, Simona Halep já conquistou Grand Slams como, por exemplo, Roland Garros (2018) e Wimbledon (2019).