Silvânia Costa é ouro no salto em distância nas Paralimpíadas de Tóquio

Silvânia Costa conquistou a medalha de ouro, nesta quinta-feira (26), ao vencer a prova do salto em distância, classe T11 (de pessoas com deficiência visual), na Paralimpíada de Tóquio, no Japão.

De acordo com a Agência Brasil, a medalha de prata ficou com a uzbeque Asila Mirzayorova (4,91 m) e o bronze com a ucraniana Yuliia Pavlenko (4,86 m). A outra brasileira na disputa, Lorena Spoladore, terminou na quarta posição ao saltar 4,77 m.