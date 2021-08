Corinthians e Roger Guedes fecham acordo e aguardam assinatura do contrato

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do Corinthians e os representantes do atacante Roger Guedes alinharam as últimas pendências da negociação e definiram o modelo de contrato do atleta com o clube do Parque São Jorge. O jogador é o terceiro reforço do Alvinegro para esta temporada, e o anúncio da contratação deve ser feito nos próximos dias.

A informação do acerto foi divulgada pelo portal 'GE'. Pessoas ligadas ao atleta garantiram que o acordo avançou nas últimas horas desta quinta-feira (26) e que a assinatura do contrato é questão de tempo. De acordo com a publicação, o vínculo será válido por cinco temporadas.

Os advogados do Corinthians e do atacante trocam minutas e devem formalizar o acordo em breve para a assinatura de todos os envolvidos. As negociações foram conduzidas pelo empresário Paulo Pitombeira e pelo presidente Duilio Monteiro Alves.