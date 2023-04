Sesi Araraquara derrota Ituano e segue com campanha invicta na Liga de Basquete Feminino

O resultado deixou a equipe de Araraquara com 10 pontos na tabela da LBF, um a mais do que o vice-líder Sampaio. Na lanterna, o time de Itu ainda está atrás de sua primeira vitória na atual temporada.

A ala-pivô Aline Moura teve uma grande atuação no triunfo do Sesi Araraquara, fez 14 pontos, pegou 10 rebotes e deu três assistências, além de mais quatro roubos. O duplo-duplo lhe garantiu mais um prêmio de MVP na temporada, o quarto em cinco jogos.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Cinco jogos e cinco vitórias, a campanha perfeita do Sesi Araraquara segue com tudo na Liga de Basquete Feminino. A equipe, jogando fora de casa, fez 76 a 54 para cima do Ituano e é a única invicta da temporada. Já o time de Itu ainda não venceu em 2023.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.