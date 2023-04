Com lesão no menisco, Renato Augusto passará por artroscopia no Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Renato Augusto teve uma lesão meniscal medial do joelho direito constatada neste sábado (8) pelo departamento médico do Corinthians.

Renato Augusto passará por uma artroscopia nos próximos dias e já iniciou tratamento.

A artroscopia é um procedimento cirúrgico pouco invasivo. A recuperação varia de caso a caso, mas costuma levar cerca de dois meses.

Aos 35 anos, o meia tem a segunda lesão no joelho direito nesta temporada. A anterior, porém, foi no ligamento colateral medial e nada tem a ver com o problema mais recente.

Renato sentiu a lesão ainda no primeiro tempo da vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Liverpool, no Uruguai, na última quinta-feira.

Renato Augusto ficou um mês fora por conta da lesão no ligamento colateral e agora pode ficar até dois meses ausente por conta do problema no menisco.

O Corinthians voltará a campo para enfrentar o Remo, quarta-feira, no Mangueirão, pela terceira fase da Copa do Brasil. Paulinho, Maycon e Cantillo são as principais opções para substituir Renato.