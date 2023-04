Ex-Náutico e futebol saudita, zagueiro Bruno Bispo é novo reforço do Manaus

Manaus/AM - O Manaus anunciou a contratação de mais um reforço para a Série C do Campeonato Brasileiro, neste sábado (8). O zagueiro Bruno Bispo, que estava no Al-Qadisiya, do futebol saudita chega para a primeira experiência no futebol amazonense e se junta a Luís Fernando e Jefferson como opções para a posição.

Bruno traz na bagagem uma campanha de acesso à Série B do Brasileiro no ano de 2021, quando jogava pelo Tombense-MG. Naquele ano, o zagueiro de 26 anos chegou a enfrentar o Manaus no quadrangular final da terceira divisão. Em 2022, o zagueiro formado no Vitória-BA atuou por Ypiranga-RS, durante a disputa do Campeonato Gaúcho, e Náutico-PE, durante a Série B – o time pernambucano será o adversário do Gavião do Norte na estreia da Série C.

“Conheço bem o Manaus, enfrentei o clube no quadrangular da Série C de 2021. Sei bem da força da torcida, bastante exigente. Não é para menos. Com a estrutura que o Manaus oferece, a cobrança vem igual. Quem vem para cá tem que estar preparado para fazer um bom trabalho e conseguir o tão desejado acesso para a Série B”, afirmou o zagueiro natural de Aracaju, no Sergipe.

Em relação ao acesso à Série B conquistado em 2021, Bruno Bispo espera repetir o feito agora com a camisa esmeraldina do Gavião do Norte. “O time tem que estar unido, sem vaidade. Só assim a gente consegue o grande objetivo. Temos que comprar a ideia do treinador, o mais rápido possível, para que a gente possa iniciar a Série C bem. Vamos pensar passo a passo”, completou o defensor.

Bruno é a sexta contratação do Manaus para a Série C. Ao longo da semana, o clube anunciou o lateral-esquerdo Dieyson, os volantes Felipe Baiano e Gabriel Tonini, e os atacantes Jean Carlo e Henan. Todos eles devem estar aptos para estrear entre os dias 2 e 4 de maio, quando o Manaus encara o Náutico pela primeira rodada, na Arena da Amazônia.