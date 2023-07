Série C: Amazonas FC pega o Paysandu no próximo sábado em Manaus

Agora, o Amazonas volta a campo no próximo sábado (8), para pegar o Paysandu, às 15h (de Manaus), no estádio Carlos Zamith, em duelo nortista válido pela 12ª rodada.

Manaus/AM - Após vencer o Pouso Alegre por 2 a 1 nesse domingo (2), o Amazonas FC vai passar mais uma rodada na liderança da Série C, com 24 pontos, a cinco do vice-líder Operário, que empatou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.