CBF acusa auxiliar do Palmeiras de xenofobia e diz que vai ao STJD

A CBF respondeu às declarações de João Martins, auxiliar do Palmeiras, que no domingo declarou que "é ruim para o sistema" o Verdão ganhar o Brasileirão duas vezes seguidas. As informações são do GE.

Em nota, a entidade rebateu que a entrevista foi um "festival de grosserias" e uma tentativa xenofóbica de diminuir o Brasileirão no exterior. A CBF ainda afirma que vai ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva para que ele revele o esquema.

As declarações ocorreram logo depois do empate em 2 a 2 entre Athletico e Palmeiras, na Arena da Baixada. João, que substituiu o suspenso Abel Ferreira, estava muito irritado com a arbitragem do jogo.