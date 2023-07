Surfista Theo Fresia tem carro arrastado por caminhão em acidente; vídeo

No final da manhã deste domingo, 02, por volta das 11h30, um grave acidente foi registrado no km 666, da BR- 376, em Guaratuba, no Paraná. No local, um caminhão desgovernado colidiu em outro caminhão e em mais 12 automóveis. pic.twitter.com/EWHCFcJqJb — Diário Online de Notícias (@DON_Noticias) July 2, 2023

O surfista e campeão carioca, Theo Fresia, teve o carro que estava arrastado por um caminhão durante um grave engavetamento na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, no domingo (2). O acidente foi gravado por câmeras de segurança e o surfista saiu ileso. As informações são do G1.

Theo, que estava com o surfista Luan Carvalho, falou sobre o acidente nas redes sociais e citou que iria para Santa Catariana para uma competição de surfe.

"Perdi o carro não tenho seguro estou me anglizando”, disse.

O trecho no quilômetro 666 foi bloqueado por algumas horas para fazer a remoção dos veículos, segundo informou autoridades de trânsito.