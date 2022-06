Sérgio Machado é terceiro na etapa brasileira do circuito mundial de bodyboard

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Sérgio Machado garantiu, nesta quarta-feira (15), a terceira posição do Itacoatiara Pro IBC World Contest, etapa brasileira do circuito mundial de bodyboard. O título ficou com o chileno Alan Muñoz, que bateu na decisão o sul-africano Tristan Roberts.

Segundo Muñoz, vencer em Itacoatiara teve um sabor especial: “Muito feliz em vencer esta etapa do mundial aqui em Itacoatiara, uma das praias mais bonitas e com as melhores ondas do circuito”. As informações são da Agência Brasil.

Já Sérgio Machado destacou o fato de competir diante de seus familiares: “Decidi fazer a inscrição somente no último dia e foi um grande presente chegar às finais. Agradeço à minha família, em especial à minha companheira por me ajudar a chegar até aqui. Estou muito feliz, pois vou ser pai e foi uma benção participar desse grande evento”.

Agora as atenções se voltam para as Ilhas Maldivas, a próxima parada do circuito mundial, no mês de julho.