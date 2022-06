Brasília sedia torneio de beach tennis até domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa nesta quarta-feira (15) e vai até domingo (19), em Brasília, o ITF Sand Series Decathlon Brasília Classic’22. Nele, atletas de 17 países vão disputar, no estádio Mané Garrincha, um prêmio de US$ 55 mil. As informações são da Agência Brasil.

A arena montada conta com 10 mil metros quadrados, divididos em 11 quadras, sendo que duas delas têm arquibancada: uma para 500 e outra para 2 mil pessoas.

Estarão presentes, pelo lado brasileiro, Vitoria Marchezini, Marcela Vita, Rafa Mille, Joana Cortez, André Baran e Vinícius Font. As italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini, dupla número 1 do mundo na categoria feminina, também marcarão presença no torneio.

"Teremos a presença dos melhores atletas do ranking mundial com a certeza de que serão grandes exibições e um grande show", afirmou Jeferson Pinto, coordenador de beach tennis da Confederação Brasileira de Tênis.

Essa é a segunda vez que o torneio é realizado em Brasília. A primeira, em 2021, teve a participação de 551 atletas de 13 países. A competição tem a chancela da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e da International Tennis Federation (ITF) e conta com o apoio da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal.

CRESCIMENTO

Segundo a organização do evento, o beach tennis é um dos esportes que mais cresce no Brasil e no mundo. Dos 2 milhões de pessoas que praticam o esporte no planeta, 800 mil estão no Brasil.

“Para os fãs da modalidade, é muito mais do que um esporte. Passou a ser uma atitude, um verdadeiro estado de espírito, proporcionando momentos de relax, uma válvula de escape no meio da cidade, trazendo saúde e bem-estar", resume Bruno Ferreira, diretor do torneio.Ingressos

Os ingressos para o ITF Sand Series Brasília Classic’22 Decathlon estão à venda no site bilheteriadigital.com.br.

*

PROGRAMAÇÃO

Dia 15 - Abertura da arena às 11h; 12h às 20h – Qualifying.

Dia 16 - Abertura da arena às 9h; 10h às 12h – Qualifying; 12h às 21h – 1ª Rodada – Chave Principal.

Dia 17 - Abertura da arena às 9h; 10h às 14h – Oitavas de Final – Chave Principal; 15h30 às 21h – Quartas de Final – Chave Principal.

Dia 18 (sábado) - Abertura da arena às 9h até 23h - com semifinais e finais masculina e feminina.

Dia 19 - Abertura da arena às 9h até 18h - com quartas de final, semifinais e final de Duplas Mistas.