Sem vencer há seis jogos, Coritiba busca revés no Brasileiro contra o Fortaleza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a derrota para o Inter, por 3 a 0, na última sexta-feira (24), o Coritiba chegou a seis jogos sem vencer. O último triunfo do clube foi sobre o Botafogo, na oitava rodada. Desde então, foram dois empates e quatro derrotas, nesta ordem -nos últimos dois jogos, o time sequer marcou gol. Agora, os comandados de Gustavo Morínigo buscam um revés na temporada contra o Fortaleza, lanterna da Série A, neste domingo (3), no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), em partida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro,

Com a sequência negativa, o Coritiba caiu do topo da tabela, onde disputava o G6, para a 16ª posição, somando 15 pontos, e depende da vitória para diminuir as chances de entrar na zona de rebaixamento.

Para isso, o elenco coritibano conta com um retrospecto positivo: foram oito jogos como mandante contra o Fortaleza, dos quais o Coritiba venceu cinco e empatou três.

Neste domingo, técnico Morínigo terá pelo menos dois desfalques confirmados: o atacante Igor Paixão, destaque no ataque coritibano neste ano, com 22 gols, e o lateral-esquerdo Guilherme Biro. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo, e cumprem suspensão. Marcão e Robinho continuam no departamento médico, enquanto Andrey se recupera de cirurgia no joelho, e deve retornar apenas em 2023.

Sendo assim, uma possível escalação do Coritiba tem: Rafael William; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro (Egídio); Willian Farias, Matías Galarza (Val) e Thonny Anderson (José Hugo); Igor Paixão (Neílton), Alef Manga (Fabrício Daniel) e Léo Gamalho.

O Fortaleza, por sua vez, vem de empate com o Estudiantes, da Argentina, em jogo de ida das oitavas da Libertadores. O time está dividido entre a competição continental e o Campeonato Brasileiro, onde se encontra na lanterna, com apenas dez pontos em 14 jogos.

Para buscar sua primeira vitória no Couto Pereira e manter viva a esperança de sair da zona de rebaixamento, o técnico Juan Pablo Vojvoda ainda não poderá contar com Tinga e Robson, que continuam no departamento médico, e com Ceballos e Depietri, que testaram positivo para Covid-19 e cumprem isolamento. Portanto, o time nordestino deve ir a campo com formação parecida à utilizada contra o Estudiantes: Marcelo Boeck; Landázuri, Benevenuto, Titi; Pikachu, Ronald, Zé Welison, Lucas Lima, Lucas Crispim (Capixaba); Moisés e Silvio Romero.

O Fortaleza volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (10), quando recebe o Palmeiras na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Antes disso, porém, o time nordestino faz o jogo de volta pelas oitavas da Libertadores, na terça-feira (5).

O Coritiba entra em campo novamente no próximo domingo, contra o Juventude, também no Couto Pereira.

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Horário: Às 18h (de Brasília) deste domingo (3)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Transmissão: Premiere