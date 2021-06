Sem treinador, Inter tenta renascer contra o Bahia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em crise e sem treinador. É dessa forma que o Internacional encara o Bahia neste domingo (13), às 20h30, no estádio Pituaçu, em Salvador (BA), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube colorado demitiu o técnico Miguel Angel Ramírez depois dos resultados decepcionantes neste início de temporada. O golpe de misericórdia aconteceu com a eliminação precoce na Copa do Brasil. O Inter caiu com uma derrota para o Vitória por 3 a 1 em pleno Beira-Rio. Na ida, em Salvador (BA), havia ganhado por 1 a 0.

Sem Ramírez, que não ficou no banco de reservas contra o Vitória por ter contraído Covid-19, o Inter terá Osmar Loss no comando interinamente. A direção colorada, porém, já avisou que não tem pressa para a contratação de um novo treinador.

A eliminação diante do Vitória não foi o único problema que provocou a queda de Ramírez. O Inter ainda não venceu no Brasileirão e vem de uma goleada sofrida por 5 a 1 para o Fortaleza. No Estadual, perdeu a final para o Grêmio.

Para tentar a recuperação no Brasileiro, o Inter não deve ter mudanças radicais no time titular. Os desfalques confirmados são o zagueiro Pedro Henrique, suspenso, e o volante Rodrigo Dourado, contundido. Com isso, Lucas Ribeiro deve entrar na defesa, enquanto Lindoso e Johnny disputam a vaga no meio-campo.

Do outro lado, o Bahia teve um começo de temporada animador. Além de ter sido o campeão da Copa do Nordeste, o Tricolor está bem no Brasileirão. Após derrotar o Santos por 3 a 0 na estreia, arrancou um empate por 3 a 3 com o RB Bragantino no interior paulista.

BAHIA X INTERNACIONAL

Estádio: Pituaçu, em Salvador (BA)

Horário: 20h30 deste domingo

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Transmissão: Premiere