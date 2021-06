Botafogo encara Remo em busca da segunda vitória

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo enfrenta o Remo neste domingo (13), às 16h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time carioca vai em busca da segunda vitória na competição.

Em um momento de reconstrução, o Botafogo teve um começo de temporada nada promissor, com as eliminações precoces na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Na Série B, no entanto, o Alvinegro vem se destacando entre os "grandes". Após empatar fora de casa com o Vila Nova na estreia, o time bateu o Coritiba em casa.

Para essa partida, o Botafogo poderá contar com seus dois mais novos reforços. O atacante Diego Gonçalves, contratado do Mirassol, e o centroavante Rafael Moura, que disputou o Brasileirão passado pelo Goiás. Eles, no entanto, começam o jogo no banco de reservas.

O meio-campista Pedro Castro também deve estar à disposição do técnico Marcelo Chamusca. Ele deixou a partida contra o Coritiba com uma lesão na panturrilha, mas não deve ser problema.

O Remo também vem fazendo boa campanha na Série B. Depois de estrear com empate diante do CRB, em Maceió, o time paraense derrotou o Brasil de Pelotas por 3 a 0 em casa. O mesmo não se pode dizer da Copa do Brasil. A equipe foi eliminada neste meio de semana após perder por 2 a 1 para o Atlético-MG.

O Botafogo deve ter a seguinte escalação para encarar o Remo: Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Luís yama, Pedro Castro, Marco Antônio, Chay; Ronald, Rafael Navarro. Técnico: Marcelo Chamusca.

BOTAFOGO X REMO

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Horário: 16h deste domingo

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Transmissão: Premiere