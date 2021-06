Flamengo ganha reforços contra o América-MG no Maracanã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo ganhou reforços importantes para enfrentar o América-MG neste domingo (13), às 16h, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante Rodrigo Caio, o meio-campista Gerson e o centroavante Pedro estão novamente à disposição do técnico Rogério Ceni. Eles ficaram fora da equipe nos últimos dez dias por estarem defendendo a seleção brasileira principal e olímpica.

Rodrigo Caio havia sido convocado de última hora por causa da lesão de Thiago Silva. O beque do Chelsea ficou indisponível para os duelos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, mas já se reapresentou ao grupo de Tite. Com isso, Rodrigo Caio foi liberado de volta ao Flamengo.

Já Gerson e Pedro foram titulares da seleção brasileira olímpica em dois amistosos disputados na Europa. Depois de perder para Cabo Verde, a equipe dirigida por André Jardine venceu a Sérvia.

Em compensação, o Flamengo terá vários desfalques por causa da Copa América. O armador Everton Ribeiro e o centroavante Gabigol se reapresentaram à seleção brasileira. O Rubro-Negro também não terá o meia Arrascaeta, com a seleção uruguaia, e o lateral Isla, com o Chile.

O Flamengo vem em um bom momento na temporada 2021. Depois de estrear no Brasileirão com vitória sobre o Palmeiras, o time carioca saiu na frente do Coritiba na disputa por vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na quinta-feira (10), ganhou por 1 a 0 o jogo de ida no estádio Couto Pereira.

O América-MG, por sua vez, teve um declínio nas últimas semanas em relação ao desempenho que vinha apresentando. O time dirigido por Lisca perdeu seus dois primeiros jogos no Brasileirão (Athletico-PR e Corinthians) e foi eliminado pelo Criciúma na terceira fase da Copa do Brasil.

FLAMENGO X AMÉRICA-MG

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 16h deste domingo

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Transmissão: Premiere