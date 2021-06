Apagado, Jean Pyerre ganha apoio de Nunes e segue titular no Grêmio

Na ocasião, novamente Jean Pyerre teve atuação apagada. O duelo no estádio Boca do Jacaré, porém, não entra na conta de atuações irregulares para Tiago Nunes: "Ele ficou prejudicado pelo gramado. A combinação curta que gosta de fazer não vai fluir num campo como este. Mas ele competiu, se esforçou".

"Não é questão de ser fundamental ao time. Ele pode ser importante sem fazer um gol ou uma jogada mais plástica. Ele faz movimentos interessantes, tem muita qualidade de passe", elogiou o técnico após o empate sem gols com o Brasiliense na quinta (10), que garantiu ida às oitavas da Copa do Brasil.

Sob a ótica do treinador, Jean pode ser importante para os movimentos do Grêmio, mesmo sem um passe diferente, uma jogada de efeito, um drible ou um gol. A movimentação, a entrega coletiva e o esforço estão agradando o comando, que deve mantê-lo titular às 16h deste domingo (13), contra o Athletico-PR.

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo com a mudança de comando técnico do Grêmio, o meia Jean Pyerre, com relação próxima com Tiago Nunes, ainda não reviu seus melhores momentos. Mas isso não abala em nada o seu status no clube, que prevê um protagonismo discreto dele em campo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.