Sem Rafael Sóbis, Cruzeiro tenta embalar contra CSA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cruzeiro enfrenta o CSA neste domingo (27), às 20h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time mineiro não contará com o centroavante Rafael Sóbis, que sentiu dores musculares e nem sequer foi relacionado para o confronto.

O Cruzeiro vai em busca de embalo na competição. A equipe dirigida por Mozart vem de vitória sobre o Vasco por 2 a 1, no Mineirão, e precisa ganhar para encostar na zona de acesso à Série A. Com sete pontos, a equipe começou a rodada na 12ª colocação -o G-4 é fechado pelo Operário-PR, com quatro pontos.

Além de Sóbis, o Cruzeiro também não poderá contar com o zagueiro Paulo, que foi expulso diante do Vasco. Caso Mozart mantenha o esquema com um tripé defensivo, Weverton deve ser o escolhido para atuar ao lado de Ramon e Joseph. No ataque, Bissoli deve atuar ao lado de Bruno José.

Em seu segundo ano consecutivo na segunda divisão, o Cruzeiro vem fazendo uma campanha cheia de instabilidade. Até agora, a equipe celeste obteve duas vitórias, um empate e três derrotas.

O CSA, que tem uma partida a menos, não vem fazendo boa campanha. O time alagoano começou a rodada no 18º lugar, com apenas cinco pontos. No entanto, vem de uma vitória -a única na competição- conquistada sobre o Londrina em casa.

CSA x Cruzeiro

Estádio: Rei Pelé, em Maceió (AL)

Horário: 20h30 (de Brasília) deste domingo (27)

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Transmissão: Premiere