Sem Luan, São Paulo sofre o dobro de gols e tem aproveitamento de rebaixado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos destaques da conquista do Campeonato Paulista, o volante Luan tem sido uma ausência sentida pelo São Paulo neste início de Brasileiro, competição pela qual o time tricolor enfrenta agora o Cuiabá às 19h desta quarta-feira (23).

Ainda se recuperando de um edema na coxa esquerda, Luan entrou em campo apenas no empate sem gols contra o Fluminense no Morumbi. Sem ele, foram três derrotas e um empate para o time de Hernán Crespo.

Os números desde o início da temporada dão uma noção do desempenho da equipe com e sem Luan. Nos jogos em que Crespo colocou força máxima ou boa parte dos titulares em 2021, mas o volante foi desfalque, o aproveitamento foi de apenas 13,33%, percentual de equipes que acabam rebaixadas.

No período, foram três derrotas —contra Racing (ARG), Atlético-GO e Santos— e dois empates —diante de Botafogo-SP e Chapecoense. Contra Mirassol, Rentistas (URU), Sporting Cristal (PER) e 4 de Julho, Crespo colocou um time praticamente todo reserva.

Com ele em campo, o desempenho do São Paulo muda completamente. Em 18 jogos —sendo 14 como titular—, Luan ajudou a equipe a conquistar 13 vitórias e quatro empates. A única derrota foi para o Novorizontino, na fase inicial do Paulista. Nesse cenário, o aproveitamento é de 79%.

O mau desempenho do São Paulo sem Luan também se reflete no número de gols. Nos 18 jogos em que o volante esteve em campo, a equipe do Morumbi sofreu apenas nove tentos, em uma média de 0,5 gol por partida.

Já contando os mesmos cinco jogos em que ele não jogou, mas Crespo colocou quase todos os titulares, o número dispara: sete gols sofridos em cinco jogos, uma média de 1,4 por jogo.

O detalhe é que, até mesmo no ataque, de modo improvável, o volante deu sua contribuição neste ano, marcando os dois primeiros gols de sua carreira —incluindo aquele que abriu caminho para o triunfo sobre o Palmeiras pela final do Paulistão. Mas essa é uma outra história, e não é que a comissão técnica espere um artilheiro de seu meio-campista.

Crespo tem tido dificuldades para achar um substituto para Luan, na função de proteger a linha de três zagueiros. Na recente derrota por 2 a 0 para o Santos, o escolhido para a posição foi Liziero. Foi dele o passe errado que resultou no segundo gol do time da Vila Belmiro.

Luan deve estar em breve à disposição de Crespo, mas não já diante do Cuiabá. O volante iniciou a semana em processo de recondicionamento físico. Quem pode aparecer entre os relacionados é Daniel Alves, que participou de parte do treino desta terça (22) com os demais companheiros.

Assim, a provável escalação de Crespo é a seguinte: Tiago Volpi; Diego Costa, Bruno Alves e Léo; Orejuela, Liziero, Gabriel Sara, Emiliano Rigoni e Welington; Eder e Pablo.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: 19h (de Brasília) desta quarta-feira (23)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Transmissão: SporTV e Premiere