Sem Igor Vinícius e Hernanes, São Paulo repete time agora na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo não terá Igor Vinícius e Hernanes para o jogo contra o Lanús (ARG) nesta quarta-feira (28), às 19h15 (de Brasília), pela partida de ida da segunda fase da atual edição da Copa Sul-Americana.

O lateral direito segue no departamento médico do clube. O meio-campista, por sua vez, apesar de já ter treinado com o elenco, não estará à disposição no confronto na Argentina, no estádio Ciudad de Lanús.

Eles não são os únicos desfalques de Fernando Diniz para o jogo da competição internacional. Lucas Perri, Walce, Liziero, Juanfran e Rojas também estão sob cuidados médicos, todos sem previsão para retornar aos gramados.

Com isso, o técnico são-paulino deverá manter na estreia na competição internacional os mesmos titulares que iniciaram o confronto com o Fortaleza no último domingo (25), pelas oitavas da Copa do Brasil.

A única novidade será o próprio Diniz, que cumpriu suspensão contra os cearenses e viu seu auxiliar Márcio Araújo comandar o time à beira do gramado.

O São Paulo chega à Sul-Americana após ter sido eliminado da Copa Libertadores ainda na fase de grupos. O Lanús, por sua vez, finalista da Libertadores em 2017, vencida pelo Grêmio na ocasião, atua desde a primeira fase, quando eliminou a Universidad de Quito (EQU).

LANÚS

Lautaro Morales: Leonel Di Plácido, Ousmane N’Dong, Guillermo Burdisso, Alexandro Bernabei; Facundo Pérez, Tomás Belmonte, Lucas Vera; Franco Orozco, José Sand, Pedro De la Vega. T.: Luís Zubeldía

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Tchê Tchê, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano. T.: Fernando Diniz

Estádio: Ciudad de Lanús, em Lanús (ARG)

Horário: 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira (28)

Árbitro: Chrystian Ferreira (URU)

Transmissão: Conmebol TV