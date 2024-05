CBF marca para 27 de maio reunião sobre paralisação do Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) convocou neste domingo (12) uma reunião extraordinária do conselho técnico para o dia 27 de maio para tratar com os clubes da possibilidade de paralisação do Campeonato Brasileiro por causa das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.

Internacional, Grêmio, Juventude e demais equipes gaúchas que disputam as divisões de acesso do Brasileiro tiveram as partidas adiadas justamente até 27 de maio, diante da situação de calamidade pública no sul do país.

O trio, contudo, defende a paralisação do torneio por até três rodadas —Internacional e Grêmio tiveram os estádios inundados pela água das chuvas—, mas encontra resistência entre parte dos pares que também compõem a série A.

São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos e Flamengo chegaram a oferecer suas estruturas para que os jogadores das equipes gaúchas treinem em suas instalações até terem condições de voltar a jogar em seus próprios estádios. A proposta foi criticada por torcedores nas redes sociais, por verem nela uma resistência dos ofertantes em aderir ao pedido de paralisação do Brasileiro.

No comunicado divulgado em seu site, a CBF recorda da decisão tomada no último dia 7, atendendo a um pedido da FGF (Federação Gaúcha de Futebol), de suspender até o fim do mês os jogos com a participação de times do Rio Grande do Sul.

A confederação acrescenta que, no encontro do dia 27, os clubes vão deliberar sobre aspectos técnicos das competições, bem como a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais como Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes e questões de direitos de transmissão e patrocínios.

As fortes chuvas do Rio Grande do Sul deixaram ao menos 143 mortos, conforme boletim divulgado às 12h deste domingo.

Diante das enchentes, que afetaram mais de 2 milhões de pessoas no estado, gaúchos têm buscado refúgio com parentes ou amigos em outros estados, como Santa Catarina.