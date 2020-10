Sem Hernanes, São Paulo enfrenta o Coritiba no Couto Pereira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na luta para se manter no G4, o São Paulo visita neste domingo (4), às 16h, o Coritiba, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O tricolor não poderá contar com o meia Hernanes, que sofreu um estiramento muscular na coxa direita no jogo da última quarta, contra o River Plate, pela Libertadores.

Na ocasião, o clube perdeu por 2 a 1 para o time argentino e foi eliminado do torneio continental. Após a eliminação, muitos questionaram a possibilidade de mudanças no departamento de futebol. No entanto, as saídas do executivo Raí e do treinador Fernando Diniz não chegaram a ser cogitadas. Essa postura tem ligação também com a eleição presidencial no tricolor, que será realizada em dezembro.

Raí passou a ser o responsável por comandar a pasta desde o fim de 2017, quando Vinícius Pinotti deixou o cargo. Apesar de não ter a conquista de títulos na função, o ex-jogador seguiu com o respaldo do mandatário.

Agora, apenas pouco menos de três meses para o fim do ano, uma troca poderia provocar desconforto para o dirigente e para o elenco, na visão dos defensores do ídolo. Além disso, seria difícil de encontrar um profissional para substituí-lo para assinar por um período tão curto de contrato.

Os candidatos à presidência são Julio Casares e Roberto Natel, Segundo apurou a reportagem, dificilmente Raí continuará no cargo em 2021. Casares ainda não divulgou quem exerceria a função, mas vê com bons olhos a troca de comando para contratar um profissional com experiência na área. Já Natel declarou que colocaria Marco Aurélio Cunha para cuidar do setor.

Apesar de ser alvo de críticas de dirigentes que atuam no Morumbi, Fernando Diniz vive situação semelhante à de Raí. O treinador tem contrato com o São Paulo com base na CLT, sem prazo de validade. A atual diretoria de futebol, gerenciada pelo campeão mundial de 92, vê com bons olhos o trabalho do comandante.

Os jogadores também mantêm boa relação com o treinador e, na visão dos dirigentes da Barra Funda, uma troca no cargo agora poderia gerar desgaste. Por isso, uma mudança no comando deverá acontecer se uma alteração muito grande nos planos acontecer ou se o time cair muito de rendimento nesta sequência do Brasileiro.

Com 19 pontos, o São Paulo ocupava a terceira colocação antes do início da rodada. Já o Coritiba, que vem de uma derrota por 4 a 0 para o Fluminense, no Engenhão, na última segunda (28), iniciou a rodada na 17ª posição, com 11 pontos.

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba

Horário: 16h

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

CORITIBA

Wilson; Jonathan, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales e Giovanni Augusto; Sarrafiore, Neilton e Robson. T.: Jorginho Campos

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Vitor Bueno e Luciano. T.: Fernando Diniz