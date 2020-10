Em crise política e financeira, Santos visita o lanterna Goiás pelo Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após conseguir a classificação para a Libertadores, o Santos enfrenta, na noite deste domingo (4), a partir das 18h15, o Goiás, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 13º rodada do Campeonato Brasileiro.

Será a primeira partida do clube sem o meia Carlos Sánchez, que deverá desfalcar a equipe por bastante tempo. Autor de um dos gols da vitória que classificou o time no torneio continental, ele teve constatado um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo após realizar exames na sexta-feira (2).

Por isso, o jogador terá que ser submetido a cirurgia. O Santos não revelou detalhes sobre o procedimento, mas, para este tipo de lesão, o período de recuperação leva, em média, seis meses, o que faria Sánchez perder o restante da temporada.

A lesão de Sánchez soma-se aos problemas extra-campo que o clube vem enfrentando. Na última segunda (28), José Carlos Peres foi afastado da presidência do Santos. Em reunião virtual, o conselho deliberativo do clube aprovou relatório da comissão de inquérito e sindicância que recomendava a saída do presidente e de todo o comitê gestor.

A exceção foi o vice-presidente Orlando Rollo, que assumiu o comando da agremiação. O entendimento da comissão é que ele, licenciado da gestão desde 2018, não teve participação na administração. Peres foi afastado por irregularidades nas contas do clube em 2019.

Em até 60 dias, uma assembleia de sócios terá de confirmar o afastamento do presidente ou reconduzi-lo ao poder. Se a votação não acontecer nesse prazo, Peres terá o direito de retornar, mas por pouco tempo, porque o clube ainda terá novas eleições neste ano.

Rollo foi eleito como vice-presidente no final de 2017, mas brigou com Peres no segundo mês de gestão e se afastou do clube de forma oficial.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Rollo disse que a situação financeira do Santos é complicada e que o clube precisa de ajuda. "Eu fui e vou pedir ajuda para todo mundo. O Santos chegou no fundo do poço. Estamos de chapéu na mão", afirmou.

Segundo ele, o Santos precisa de R$ 53 milhões até 31 de dezembro para pagar as dívidas com Huachipato (CHI), Hamburgo (ALE) e Atlético Nacional (COL) que impedem o clube de inscrever atletas e podem gerar novas sanções. As pendências são pelas contratações de Soteldo, Cleber Reis e Vladimir Hernandez. O dinheiro também serviria para quitar a folha de pagamentos até o final do ano.

Com 17 pontos, o Santos ocupava a nona colocação do Brasileiro até o início da rodada. Já o Goiás, lanterna da competição, soma 9 pontos.

GOIÁS

Tadeu; Edílson, David Duarte, Fábio Sanches e Jefferson; Sandro, Breno e Daniel Bessa; Vinícius, Rafael Moura e Keko. T.: Enderson Moreira

SANTOS

João Paulo; Pará (Madson), Alex Nascimento, Luan Peres e Felipe Jonatan (Alison); Diego Pituca, Jobson (Alison) e Arthur Gomes; Marinho (Jean Motta), Soteldo (Raniel) e Kaio Jorge. T.: Cuca

Estádio: Serrinha, em Goiânia

Horário: 18h15

Juiz: Marielson Alves Silva (BA)