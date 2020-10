Em boa fase, Fortaleza recebe o Atlético-GO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fortaleza enfrenta o Atlético-GO neste domingo (4), às 18h15, na Arena Castelão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe dirigida por Rogério Ceni está em boa fase e não perde há quatro rodadas na competição.

O último tropeço da equipe cearense aconteceu no dia 5 de setembro ao perder por 2 a 1 para o Flamengo. Depois disso, empatou com Grêmio e Santos, fora de cassa, e ganhou de Internacional e Sport na Arena Castelão.

Com esse retrospecto recente, o Fortaleza subiu na tabela de classificação e começa a rodada em décimo lugar, com 16 pontos. Para completar, o time tricolor ganhou do arquirrival Ceará na quarta-feira passada (30), pela primeira partida da final do Campeonato Estadual.

Para encarar o Atlético-GO, o Fortaleza terá desfalques. O zagueiro Quintero e o lateral esquerdo Bruno Melo estão contundidos e dificilmente terão condições de atuar. Jackson e Carlinhos devem ser os substitutos. No ataque, Osvaldo pode ceder lugar a Yuri César.

O Atlético-GO não vence há três partidas, mas vem fazendo uma campanha regular com boas atuações. Na quarta passada (30), a equipe de Vagner Mancini empatou sem gols com o Corinthians, no Itaquerão, mas deixou o campo com a sensação de que merecia a vitória.

A sequência negativa não assusta porque o Atlético-GO somou oito pontos nos últimos 15 disputados. E com isso ocupa uma posição intermediária na tabela de classificação -começou a rodada em 13º lugar, com 14 pontos.

FORTALEZA

Felipe Alves; Gabriel Dias, Jackson (Quintero), Paulão, Carlinhos (Bruno Melo); Juninho, Felipe, Romarinho; David, Wellington Paulista, Osvaldo (Yuri César). T.: Rogério Ceni

ATLÉTICO-GO

Jean; Dudu, João Victor, Eder, Nicolas; Edson, Marlon Freitas, Chico; Janderson, Hyuri, Ferrareis. T.: Vagner Mancini

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 18h15 deste domingo

Juiz: José Mendonça da Silva Júnior (PR)