Bahia enfrenta o Sport por embalo no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bahia enfrenta o Sport neste domingo (4), às 18h15, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe dirigida por Mano Menezes busca a segunda vitória consecutiva no torneio e tenta embalar após sair da zona de rebaixamento.

O Bahia vem de um importante resultado na quarta-feira passada (30). A equipe tricolor, que não vencia desde a terceira rodada -16 de agosto-, aplicou 2 a 1 sobre o Botafogo fora de casa e se recuperou na competição. De quebra, deixou a zona da degola.

Para se manter fora do grupo dos últimos quatro colocados, uma vitória é essencial no clássico nordestino. Para esse confronto, Mano Menezes não sabe se contará com Rodriguinho. O meio-campista sente dores no tornozelo e pode ser desfalque pela segunda partida seguida.

Se não puder atuar, Marco Antônio será o escolhido para a função de armar as jogadas ofensivas. O desfalque certo da equipe é o atacante Rossi, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

O Sport está em um momento melhor que o do Bahia. A equipe pernambucana ganhou 10 dos últimos 15 pontos disputados e começa a rodada na oitava colocação, com 17 pontos. Para encarar o Sport, o técnico Jair Ventura pode ter o retorno do atacante Marquinhos, recuperado de lesão.

BAHIA

Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca, Juninho Capixaba; Gregore, Elias, Ramires, Rodriguinho (Marco Antônio); Gilberto, Clayson. T.: Mano Menezes

SPORT

Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson, Sander; Marcão Silva, Ricardinho, Thiago Neves, Lucas Mugni; Hernane, Marquinhos (Jonatan Gomez). T.: Jair Ventura

Estádio: Pituaçu, em Salvador (BA)

Horário: 18h15 deste domingo

Juiz: Rafael Traci (SC)