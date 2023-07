Sem dinheiro, Inter usa criatividade e observa zagueiro na Série D

Enquanto sofre para pagar dívidas, a direção do Inter trabalha para encontrar atletas que não demandem disputa com outros clubes e possam ser contratados a custo baixo.

Se a negociação se concretizar, Edson chega ao Beira-Rio com 50% de seus direitos fixados para compra por R$ 3 milhões ao fim do período emprestado.

Edson é visto como oportunidade de mercado para reforçar o clube colorado sem grande investimento ou peso considerável na folha de pagamento. Sua eventual chegada atende o complemento do grupo.O Inter tem cinco zagueiros no elenco principal: Mercado, Moledo, Vitão, Nico Hernández e Felipe. Igor Gomes, originalmente zagueiro, tem atuado como lateral direito.

A relação entre Inter e Athletic ficou mais próxima na negociação do volante Rômulo, atualmente titular do time de Mano Menezes.

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional passa por problemas financeiros e isso impacta em seus movimentos no mercado da bola. Sem condições de fazer um grande investimento, o time colorado observa oportunidades criativas e tem na mira o zagueiro Edson Miranda, do Athletic-MG, que joga a Série D.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.