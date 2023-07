Bombeiros não encontram mais partes de jogador esquartejado e encerram buscas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As buscas pelos restos do corpo do jogador de futebol amador Hugo Vinicius Skulny Pedrosa foram encerradas nesta terça-feira (4) após os Bombeiros não encontrarem mais partes no Rio Iguatemi, próximo a Sete Quedas (MS).

Nenhuma nova parte do corpo do jogador de 19 anos foi localizada nas buscas desta terça. A informação foi confirmada à reportagem pelo subtenente Wilson, do 16º SGBM (SubGrupamento de Bombeiros Militar), sediado no município de Amambai.

Foram quase 10h de operação no Rio Iguatemi, sem novidades. A decisão do encerramento da busca foi tomada em conjunto pelo comando dos Bombeiros e os delegados da Polícia Civil responsáveis pelo caso.

Ao todo, oito partes do corpo do jogador foram recolhidas em trechos diferentes do rio, como parte da cabeça e do tórax, entre domingo (2) e segunda-feira (3). A identificação foi possível devido à uma tatuagem que o jovem tinha, no braço, em homenagem ao seu pai.

As buscas se seguiram por uma semana. A procura chegou a ser encerrada na última sexta (30), diante da ausência de resultados, mas foi retomada após novas informações obtidas pela Polícia Civil no final de semana.

O subtenente dos Bombeiros disse que o esquartejamento surpreendeu e dificultou o trabalho da equipe. Os oficiais procuravam, a princípio, pelo corpo inteiro do jogador.

O subtenente Wilson afirmou ainda que a cidade está chocada com a morte. "O nosso trabalho para aqui porque não achamos nada. A Polícia Civil está fechando o inquérito. Se for solicitado, nossa equipe retornará. Até o momento, as buscas estão encerradas", concluiu.

A Polícia Civil concederá entrevista coletiva às 16h (de Brasília) de hoje para divulgar novas informações sobre o caso. O órgão não respondeu aos contatos do UOL sobre atualizações nas investigações.

O QUE O BOMBEIRO DISSE

Semana de busca: "Foram sete dias de buscas. Três dias na semana passada, quando não tínhamos nada de concreto, só a informação de que poderia estar no rio. Buscas foram encerradas na sexta. No sábado a noite foi solicitado o reinício pela Polícia Civil".

Surpresa com o crime: "Pedaços foram localizados em partes diferentes do rio. Até o momento, ninguém tinha informação do esquartejamento. Estávamos procurando um corpo inteiro, para a surpresa da nossa equipe foram encontradas partes. Ninguém esperava".

MORTE APÓS DESAPARECIMENTO

O jogador estava desaparecido desde 25 de junho. Gean, irmão de Hugo, afirmou que ele havia ido a uma festa na cidade paraguaia de Pindoty Porã, que faz fronteira terrestre com Sete Quedas, e que não voltou para casa.

A última notícia que a família teve de Hugo é que ele foi para a casa da ex-namorada. Na manhã do dia 25, o jogador chegou a pegar carona de moto com um amigo para voltar à sua cidade e passar na residência da ex.

Partes do corpo do jovem começaram a ser encontradas após uma semana no Rio Iguatemi, que fica a cerca de 15 km da cidade. Foi realizada uma operação conjunta entre Corpo de Bombeiros, Defron (Delecia de Repressão aos Crimes de Fronteira da Polícia Civil), patrulha rural e Polícia Militar.