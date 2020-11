Sem acordo, Globo não transmitirá jogo do Brasil pelas eliminatórias

Após 3 anos, a Globo e a Mediapro, empresa espanhola detentora dos direitos de transmissão de oito seleções nas Eliminatórias, não entraram em acordo para transmitir o jogo entre Uruguai x Brasil, nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. As informações são do site IG.

A programação da TV Globo segue de forma normal e somente no SporTV, será exibido um VT de Flamengo x Atlético-GO. No entanto, a emissora deve solicitar os melhores momentos para a Mediapro, como manda a lei atual, e os repórteres fecharão VTs sobre o jogo para os telejornais da Globo e SporTV, assim como realizarão entradas ao vivo.