Atlético-MG enfrenta surto de covid-19 com 9 casos de uma só vez

O técnico do Atlético-MG Jorge Sampoli e outros oito membros do clube testaram positivo para a covid-19. Os exames foram realizados no último fim de semana.

Um dos infectados é o jogador Gabriel. A comissão médica afirma que todos já estão isolados e estão sob acompanhamento. Nenhum deles estaria com sintomas graves, eles em sua maioria assintomáticos.

O surto pegou o time de surpresa já que foram nove contaminações de uma só vez. Por conta do isolamento, todos os doentes devem ficar de fora da partida contra o Ceará, no próximo domingo (22) e contra o Botafogo (25).