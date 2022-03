Sem acordo com Byron, Santos tenta driblar 'blefe' do Ceará por Sobral

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Sem acordo com o lateral direito Byron Castillo, do Barcelona de Guayaquil (EQU), o Santos foca o maior investimento em Fernando Sobral, meio-campista do Ceará. O time não tem recursos para duas grandes compras no mercado da bola.

Castillo era a prioridade de Fabián Bustos, uma vez que foi técnico do jogador de 23 anos no time equatoriano, mas a negociação não avançou. O Santos acenou com US$ 3 milhões (cerca de R$ 14,2 mi), parcelados por 50% dos direitos econômicos. De olho na valorização durante a Copa do Mundo pela seleção do Equador, o Barcelona recusou. Não há mais conversa em andamento.

O Santos, então, prioriza Sobral. O Ceará, em contrapartida, pede R$ 10 milhões à vista. O Santos não tem esse dinheiro em caixa e busca formas de viabilizar a contratação do atleta de 27 anos.

Uma das dificuldades do Alvinegro praiano é lidar com os blefes de Robinson de Castro, presidente do Ceará. Ele afirma que Fernando Sobral quer ficar e que o Vozão não se interessa em vender os direitos do atleta. Ao mesmo tempo, o mandatário do timer nordesntino mantém o papo com o presidente Andres Rueda. E o volante vê o Peixe com bons olhos.

O Santos entende o presidente do Ceará e a valorização de seus ativos no mercado, mas lembra de 2019, quando o Peixe contratou Everson. Em 15 de janeiro daquele ano, Robinson afirmou que "o assunto tinha morrido". Nove dias depois, o Alvinegro Praiano anunciou a chegada do goleiro, hoje no Atlético-MG.

A situação do clube paulista ficou pior nessa negociação depois da confirmação pública do interesse em Fernando Sobral. Na última segunda-feira (21), Walter Schalka, membro do Comitê de Gestão do Peixe, se defendeu de críticas em reunião do Conselho Deliberativo e citou o exemplo de Sobral.

"Ouvi pedidos para contratarmos de qualquer jeito. Ouvi sobre Fernando Sobral, por exemplo. O presidente Andres Rueda ligou para o presidente do Ceará. Primeiro disse que não venderia de hipótese nenhuma. Empresário falou que o presidente venderia por US$ 2 milhões à vista. Infelizmente, não temos esse dinheiro. Temos que privilegiar credores, atletas, funcionários e impostos. Peço desculpas de um lado, mas de outro peço união. Santos merece ganhar, mas também merece credibilidade financeira. Faço um convite à união pela reconstrução do Santos", disse Schalka.

Com a declaração sobre o interesse do Santos e o apelo da torcida do Peixe nas redes sociais, o Ceará está confortável e valoriza Fernando Sobral, titular da equipe. Se o Peixe chegar no valor desejado, o atleta será negociado. Caso contrário, o Vozão continua com um dos seus destaques. As tratativas ainda devem durar uns dias.

Além de Sobral, o Santos negocia com os atacantes Emmanuel Martinez, do Barcelona de Guayaquil (EQU), e Bryan Angulo, do Cruz Azul (MEX). As conversas com Angulo estão mais avançadas. O Barcelona não se animou com a proposta de cerca de R$ 6 milhões por Martinez.