Seletiva em Manaus garante passagens de atletas para o Brasileiro de jiu-jitsu

Orley Lobato, um dos mestres de Jiu-Jítsu que comanda a seletiva, explicou que o processo classificatório foi dividido em categorias e que, durante a disputa a arbitragem vai analisar as técnicas dos competidores para identificar as melhores performances.

“Este ano foram quatrocentos inscritos de forma gratuita e nós estamos muito contentes, porque o Jiu-Jitsu é um esporte com muitos adeptos e grandes atletas em nossa cidade e isso aqui é uma retribuição para com o esporte. Eventos iguais a esse proporcionam a descoberta de novos talentos, a criançada está chegando ‘quente’ para, quem sabe, ser campeão brasileiro e trazendo mais medalhas para Manaus”, afirmou o diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira.

A disputa deste ano do brasileiro da Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu (CBJJ) acontece de 29 de abril a 7 de maio, em Barueri, São Paulo. Os competidores mais bem avaliados na seletiva deste domingo vão integrar o programa “Manaus Olímpica” e embarcam para a competição com auxílio da Fundação Manaus Esporte (FME) para representar a capital amazonense.

Manaus/AM - Nesse domingo (5), uma seletiva classificatória para a disputa do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, movimentou o ginásio Ninimberg Guerra, o ‘Bergão’, localizado no bairro São Jorge, na zona Oeste de Manaus. Ao todo, 400 atletas de todas as categorias se inscreveram para participar do processo, que garante aos classificados o apoio da prefeitura para participar da competição em nível nacional.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.