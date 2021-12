Seleção vai desfalcar times brasileiros já na primeira rodada dos estaduais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol anunciou, nesta terça-feira (21), as datas e locais das duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção brasileira entra em campo em 27 de janeiro, contra o Equador, em Quito, e em 1º de fevereiro, contra o Paraguai, em Belo Horizonte. O primeiro jogo acontece um dia depois do início dos campeonatos estaduais, que começam em 26 de janeiro, conforme o calendário estabelecido pela CBF. Assim, o conflito entre as datas irá desfalcar os times brasileiros já na primeira rodada das competições nacionais. A seleção brasileira já está classificada para a Copa do Qatar. A equipe está invicta na competição e conseguiu garantir a vaga no mundial ao vencer a Colômbia por 1 a 0, em 11 de novembro.

