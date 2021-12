Saltador olímpico Ian Matos morre aos 32 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu nesta terça-feira (21), aos 32 anos, o saltador olímpico Ian Matos. Ele estava internado no Rio de Janeiro desde o mês passado para tratar uma infecção e, nas últimas horas, sofreu uma parada cardiorrespiratória. A informação foi confirmada pela família do atleta. Ele havia sido hospitalizado no Memorial São Bento inicialmente com um quadro de infecção na garganta. A bactéria, porém, desceu para o esôfago e, depois, para o pulmão. Nos últimos dias, seu estado de saúde se agravou. Ian nasceu em Muaná, no interior do Pará, e cresceu em Belém (PA), onde morou até os 17 anos e conheceu os saltos ornamentais. Quando passou no vestibular para Pedagogia na UNB, mudou-se para Brasília, cidade que é um dos principais centros da modalidade do país. Ele, aliás, foi o primeiro brasileiro homem a se classificar para uma Olimpíada sendo assumidamente homossexual —a quebra de tabu aconteceu na edição da Rio-2016. Ele tentou vaga em Tóquio-2020. Atleta de provas de trampolim de 3 metros, foi a três edições dos Jogos Pan-Americanos (2011, 2015 e 2019), a dois Mundiais (2015 e 2019) e a uma Copa do Mundo (em 2016) —além de ter participado justamente da Olimpíada há cinco anos. Nos últimos dias, amigos de Ian elaboraram uma vaquinha que visava permitir que a mãe e a irmã dele, que moram no Pará, viajassem ao Rio para visitá-lo. A meta inicial era arrecadar R$ 10 mil, mas este valor chegou a mais de R$ 17 mil em poucos dias e permitiu o deslocamento.

