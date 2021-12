João Gomes Júnior é bronze no Mundial de Piscina Curta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O nadador João Gomes Júnior, do Esporte Clube Pinheiros, faturou nesta terça-feira (21) a medalha de bronze na prova dos 50 metros peito no Mundial de Piscina Curta (25 metros), que está sendo disputado em Abu Dhabi. O atleta, de 35 anos, completou a prova em 25 segundos e 80 centésimos, cravando a melhor marca da carreira, e ficou atrás apenas do americano Nic Fink (25seg53) e do italiano Nicolo Martinenghi (25seg55). As informações são da Agência Brasil. Além da final olímpica na Rio-2016, ele já tem no currículo duas medalhas nesta mesma prova em mundiais de piscina longa (50 m), a prata em 2017 e o bronze em 2019, e três ouros em revezamentos em mundiais de piscina curta (4 x 50 m medley, 4 x 100 m medley e 4 x 50 m medley misto) em Doha, em 2014. Esta foi a terceira medalha conquistada pelo Brasil no torneio de 2021. A delegação nacional tem o ouro de Nicholas Santos nos 50 m borboleta e o bronze no revezamento 4 x 200 m livre.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.