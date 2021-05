Seleção brasileira de skate é vacinada contra Covid-19 nos Estados Unidos

Ontem, em parceria com os Ministérios da Defesa, da Saúde e da Cidadania, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) iniciaram a vacinação de atletas e profissionais credenciados para representar o país na Olimpíada, como parte do Plano Nacional de Imunização.

"Em meio a um momento ainda complicado da Covid no Brasil, a CBSk conseguiu levar a seleção brasileira de skate para um lugar em que a transmissão está mais baixa. Além do benefício esportivo desse período de treinamento, ainda conseguimos vacinar todo mundo. É com certeza uma grande conquista para o skate nacional", disse Eduardo Musa, presidente da CBSk.

