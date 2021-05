Belga que eliminou Brasil na Copa vira heroi improvável em "novo" Leicester

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neste sábado (15), o Leicester se sagrou pela primeira vez campeão da Copa da Inglaterra ao derrotar o Chelsea pelo placar de 1 a 0, gol marcado por Youri Tielemans, volante belga que ajudou a eliminar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018, realizada na Rússia.

Atualmente com 24 anos, o meio campista teve um início de carreira bem precoce se tornando no dia primeiro de outubro de 2013 o belga mais jovem a atuar em uma partida da Liga dos Campeões, com 16 anos e 148 dias. Até hoje é um dos jogadores com menor idade a debutar no principal torneio continental.

Quatro anos depois, Tielemans foi adquirido pelo Monaco para reforçar o então campeão francês, que em 2017 tinha desbancado o favorito PSG. Depois de duas temporadas na França, foi emprestado ao Leicester e comprado em definitivo após uma boa temporada pelo novo clube.

Apesar de pouco badalado, o belga é um dos símbolos desse "novo" Leicester. A equipe mudou bastante nos últimos anos e se reforçou ao longo das temporadas com nomes fundamentais para o time atual, como Ndidi, Iheanacho e Söyüncü.

Há praticamente cinco anos, o clube realizava um dos mais imprevisíveis momentos da história do futebol, ao ser campeão inglês na temporada 2015/2016. A expectativa do time naquela temporada era de permanecer na primeira divisão, com a "ousada" meta de terminar na parte de cima da tabela.

Daquele time histórico restam pouco nomes, entre eles o do atacante Jamie Vardy, que não marcou neste fim de semana mas foi fundamental na sólida campanha no Campeonato Inglês, em que o time briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. O jogador optou por ficar no clube mesmo depois de ser destaque do título nacional em 2016.

Outro nome importante é o do goleiro Kasper Schmeichel, mais um jogador que foi fundamental no título inglês e que continuou na equipe para se tornar um ídolo dentro do clube. Ele é filho do também goleiro Peter Schmeichel, que atuou por muitos anos no Manchester United.