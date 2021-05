Atlético-GO anuncia saída do treinador Jorginho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético Goianiense anunciou neste sábado (15) o desligamento do treinador Jorginho. De acordo com o clube, a decisão foi tomada pelo profissional e foi acatada pela equipe.

"O Atlético Clube Goianiense informa que hoje o técnico Jorginho pediu o desligamento do clube. O Atlético acatou a decisão e agradece o treinador e seu auxiliar, Joelton Urtiga, pelos quase dois meses de parceria. O Atlético Goianiense segue a sua rotina focado na Copa Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil", dizia o comunicado.

Jorginho foi anunciado como treinador do clube no dia 6 de abril. A passagem durou menos de um mês. Ao todo, foram sete jogos, com quatro vitórias e três empates.

Além da disputa pela série A do Campeonato Brasileiro, a equipe segue viva na terceira fase da Copa do Brasil, onde enfrentará o Corinthians e disputa a fase de grupos da Sul-Americana, a qual é o segundo colocado do grupo F, com oito pontos.