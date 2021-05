Fluminense arranca empate do Flamengo no primeiro jogo da final do Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Fluminense e Flamengo empataram por 1 a 1, na noite deste sábado (15), no Maracanã, pela primeira partida da final do Campeonato Carioca. O time rubro-negro jogou melhor a maior parte do tempo e saiu na frente no placar, mas cedeu o empate em uma das poucas falhas de sua defesa depois de o técnico tricolor, Roger Machado, ter modificado todas as suas peças de ataque.

Com o resultado, que teve gols de Gabigol e Abel Hernández, a final fica sem favorito para a partida de volta. No próximo sábado (22), novamente no Maracanã, Flamengo e Fluminense se enfrentam para definir o campeão estadual. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Antes do confronto pelo Estadual, as equipes levam suas atenções para a Copa Libertadores da América neste meio de semana. O Fluminense é o primeiro a entrar em campo, nesta terça-feira (18), contra o Junior Barranquilla, no Maracanã. No dia seguinte, o Flamengo encara a LDU no mesmo local. Tanto tricolores quanto rubro-negros dependem de um empate para avançarem às oitavas de final.

JOGO

No começo da partida o que se viu foi um amplo domínio do Flamengo. Com Gerson e Diego no comando das ações, boa movimentação de Gabigol e avanço os laterais, o time rubro-negro conviveu no setor ofensivo do campo. Acuou os adversários e praticamente não permitiu que o Fluminense ultrapassasse o meio-campo. Faltou apenas finalizar ao gol de Marcos Felipe nos primeiros 15 minutos.

O Flamengo chegou ao primeiro gol na base da persistência. Em mais um avanço de Gerson, a bola chegou a Everton Ribeiro, que perdeu duelo com Nino em um primeiro momento. Mesmo caído, conseguiu devolver o passe ao camisa 8 do Rubro-Negro. Quando tentou dominar, Gerson sofreu um pisão de Egídio, e o árbitro Alexandre Tavares de Jesus marcou pênalti. Na cobrança, Gabigol foi perfeito ao marcar seu sexto gol no Estadual aos 18 minutos.

O Fluminense demorou 20 minutos para mostrar que também estava na partida e criou uma grande oportunidade logo depois de sair atrás no marcador. Em cobrança de falta do lado direito, Nenê mandou para área. Após desvio na meia-lua, a bola sobrou livre para Kayky, que chutou forte na saída do goleiro Gabriel Batista. A bola, porém, saiu pelo lado esquerdo.

A segunda metade do primeiro tempo teve menos intensidade por parte do Flamengo. Em vantagem no placar, o time rubro-negro se lançou com mais segurança ao ataque. Mesmo assim, foi desse lado que saiu a melhor oportunidade em um chute de Arrascaeta de fora da área aos 38 minutos. Marcos Felipe fez boa defesa. E voltou a assustar aos 43 minutos. Em jogada de Bruno Henrique, Gabigol saiu de frente para Marcos Felipe, mas chutou para fora.

Na tentativa de buscar o empate, o técnico Roger Machado mexeu em todo o sistema ofensivo do Fluminense. No intervalo, Nenê deu lugar a Cazares. Aos 20 minutos, Luiz Henrique, Caio Paulista e Abel Hernández entraram no ataque. De início, apenas os nomes foram novidade na atuação tricolor. Mas aos poucos, o Tricolor passou a buscar mais o ataque. E funcionou. Em cruzamento de Egídio, Luiz Henrique cabeceou na segunda trave para o meio da área. A bola passou por Gabriel Teixeira e encontrou Abel Hernández livre para cabecear para o gol aos 32 minutos.

FLUMINENSE

Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê (Cazares); Kayky (Luiz Henrique), Fred (Abel Hernández) e Gabriel Teixeira (Caio Paulista). Técnico: Roger Machado.

FLAMENGO

Gabriel Batista, Isla (Matheuzinho), Rodrigo Caio, Arão e Filipe Luis; Diego (João Gomes), Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro (Vitinho); Bruno Henrique (Pedro) e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 x 1 FLAMENGO

Motivo: 1º jogo da final do Campeonato Carioca

Data: 15 de maio de 2021 (sábado) Horário: 21h05 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Michel Correia

VAR: Carlos Eduardo Nunes

Cartões amarelos: Yago, Gabriel Teixeira, Fred, Calegari, Luiz Henrique (Fluminense); Gabigol, Diego, Isla (Flamengo) Gols: Gabigol, aos 18min do primeiro tempo (Flamengo);e Abel Hernández, aos 32 minutos do segundo tempo (Fluminense).