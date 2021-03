'Se está infeliz, deve sair', diz ex-Liverpool sobre Salah

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista para o 'The Mirror', Robbie Fowler, ídolo do Liverpool, comentou sobre a possível insatisfação de Mohamed Salah no clube inglês. Para o ex-jogador, não é certo manter alguém que não queira continuar na equipe. Para justificar seu argumento, ele recordou a saída do jogador Philippe Coutinho do clube.

"Ele não quer alguém que não queira estar no clube. Essa foi a atitude dele quando aconteceu o lance do Coutinho, que pediu para ir embora. Então, se o Salah não está feliz, por qualquer motivo, tem que transferi-lo e usar esse dinheiro para fazer mudanças no time", disse ele, que completou: "Sou torcedor do Salah, quem não é? Mas o Liverpool não sentiu muita falta do Coutinho, não é?"

Ainda sobre o assunto, Robbie reforçou o apreço pelo atacante egípcio e disse que se ele quer desbravar novos desafios, deve ir.

"Adoro o Salah. Mas acho que as contratações dependem da vontade do jogador de futebol, então a bola está do seu lado. Se ele quiser ir embora, deve ir . Se um jogador quiser ir, você tem que aceita. Sou um firme defensor de que se há alguém infeliz e que quer ir embora, deve ir", finalizou.

Desde que chegou ao Liverpool, em 2017, Salah se tornou uma das principais referências do setor ofensivo. Em 189 jogos, ele marcou 118 gols e conquistou uma Liga dos Campeões, um Campeonato Inglês e um Mundial de Clubes.