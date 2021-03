Palmeiras e Grêmio decidem quem leva o título de campeão da Copa do Brasil

O “ Porco” já entra em campo com vantagem porque venceu o jogo de ida por 1 a 0. Por isso, levanta a taça se fizer o mesmo resultado contra o gaúcho ou ainda se empatar o placar. Se vencer, o Verdão fecha a temporada em alta histórica com três títulos importantes.

Palmeiras e Grêmio se enfrentam hoje (7), em jogo que vale o título da Copa do Brasil 2020. A partida está marcada para às 18h no Allianz Parque, em São Paulo.

