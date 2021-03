CBF atende pedido do Corinthians e desconvoca o lateral Guilherme Biro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF atendeu o pedido da diretoria do Corinthians e desconvocou Guilherme Biro do período de treinamento com a Seleção Brasileira Sub-17. O garoto, de apenas 16 anos, é o único lateral-esquerdo do elenco do Timão após Fábio Santos e Lucas Piton testarem positivo para covid-19.

Na semana passada, o Corinthians havia explicado a situação para a CBF e solicitado a desconvocação do garoto. Após análise do caso, a comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-17 optou por atender a solicitação do clube do Parque São Jorge e liberou Guilherme Biro para seguir no CT Joaquim Grava.

O jogador da base do Corinthians se apresentaria amanhã para um período de dez dias de treinamento com a Seleção Brasileira. Os atletas da categoria se preparam para a disputa do Campeonato Sul-Americano, que dá vaga para a Copa do Mundo Sub-17.

Guilherme Biro tem apenas 16 anos e vem se destacando nas categorias inferiores do Timão. Embora tenha idade para jogar com os garotos da equipe sub-17, o Corinthians o utilizava no elenco sub-20. Nesta semana, o jogador foi convocado pelo técnico Vagner Mancini e, inclusive, foi relacionado para o duelo diante da Ponte Preta na Neo Química Arena.