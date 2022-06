Scarpa brinca com Piquerez e tem post removido por 'discurso de ódio'

O lance divertiu o jogador, que, após cair no chão com dores por conta da pancada, se levantou e cumprimentou o assistente. O auxiliar também reconheceu o erro de posicionamento e se desculpou com o camisa 14 palmeirense, que, aí sim, cobrou o escanteio da forma 'tradicional'.

No lance de escanteio que viralizou, Scarpa correu para a bola e acertou o calcanhar do bandeirinha em vez de chutar a bola.

Scarpa repetiu a 'ameaça' em um story do Instagram, mas acabou tendo a publicação removida. Acrescentada de vários emojis dando risada, o próprio meia compartilhou a mensagem de bloqueio que recebeu na rede social, alegando que a postagem dele 'vai contra as diretrizes sobre símbolos ou discurso de ódio' (veja abaixo).

O meia alviverde havia 'ameaçado' Piquerez em um story com a frase 'argentino folgado, sua hora vai chegar', após o lateral uruguaio tirar sarro do escanteio bizarro cobrado por Scarpa na vitória sobre o Cerro Porteño, pela Copa Libertadores.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma simples brincadeira de Gustavo Scarpa com Joaquín Piquerez, ambos companheiros de Palmeiras, acabou sendo removida pelo Instagram com a justificativa de 'discurso de ódio'.

