SBT retira humorista das transmissões após piada com pai morto de Mosquito

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O SBT emitiu um comunicado nesta quarta-feira (23) onde menciona que retirou o humorista Eros Prado das transmissões após piada com o pai de Mosquito, que morreu em 2021.

"O SBT lamenta o comentário feito pelo humorista Eros Prado e informa que ele não participa mais do nosso time de comentaristas", diz o comunicado

"Pedimos desculpas ao Gustavo Silva (Mosquito), sua família, à torcida corintiana e a todos que se sentiram ofendidos", completou a nota.

Já nos acréscimos da partida, minutos após Gustavo Mosquito isolar uma oportunidade clara de gol do Corinthians, Eros disse que o atacante "chutou a bola para o pai dele".

No momento da fala, a transmissão falava a respeito da volta de Gustavo Mosquito à equipe após dez meses afastado por lesão e a perda de Gerson Dutra Silva, pai do jogador, havia sido citada.

Em contato com a reportagem, Eros Prado disse esperar que um dia a emissora possa o perdoar pela declaração.

"Eles sabem o que fazer de melhor. Só tenho gratidão por todos os programas que já passei por lá, por todas as pessoas que conheci, as coisas que eu fiz. Espero que um dia eles me perdoem. Fui muito infeliz ali na minha colocação no calor do momento, mas é isso que eu vou levar", afirmou Eros.

O Corinthians venceu o Estudiantes por 1 a 0 na Neo Química Arena. A partida de volta acontece na próxima terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), na Argentina.

MOSQUITO SE PRONUNCIOU

A declaração de Eros chegou até o atacante. Em sua conta no Instagram, ele compartilhou o trecho e criticou o humorista.

"Brincadeira tem limite. Nada justifica o gol que errei hoje, mas não aceito esse tipo de comentário, que falta de respeito. Acha que pode falar o que quer. Espero que você nunca passe por isso", disse o jogador, em seu Instagram.

Na zona mista da Neo Química Arena, o jogador também comentou sobre o assunto.

"Isso eu não aceito. Comentarista acha que pode fazer o comentário que quiser sobre o jogador. Isso eu não aceito. Eu errei, não podia ter errado, me cobro muito e nada justifica o meu erro, mas falar que eu chutei a bola para o meu pai, brincar depois da perda do meu pai que eu sinto até hoje, eu não aceito", disse Mosquito.

HUMORISTA SE DESCULPA COM MOSQUITO

Em um vídeo publicado em sua conta no Instagram nesta quarta-feira, Eros Prado disse que errou e pediu desculpas ao jogador do Corinthians pelo comentário.

"Eu não ia conseguir descansar e dormir sem saber que o meu pedido de perdão não havia chego até o Gustavo e à Rafaela [esposa do jogador]. No jogo de hoje, eu errei demais no comentário. Assim que fiz o comentário, eu senti na hora. Não é o tipo de pessoa que eu sou, doeu em mim. Eu falei: 'não, por que fiz isso, falei isso?'. Quando acabou o jogo, eu falei com o pessoal que precisava entrar em contato com o Gustavo, ninguém tinha o contato dele e decidi postar um vídeo. Postei um vídeo pedindo desculpas para o Gustavo, para a Rafaela e para a família dizendo o quanto eu estava envergonhado. Sei o quanto podia doer nele porque eu também perdi meu pai, ele faz muita falta para mim. Através de um amigo em comum, eu consegui falar com o Gustavo, eu falei: 'me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu nem quero dar justificativa, só quero pedir o seu perdão. Errei e errei feio'. Ele falou o quanto tinha ficado chateado comigo, mas ele, como Cristão, me perdoava, para eu ficar de coração tranquilo. Eu falei: 'agradeço muito, mas eu preciso um dia te encontrar, olhar no seu olho e pedir desculpas olhando no seu olho'. Isso não é piada para mim, para ninguém, não é o que eu acho, não é o que eu faço, eu abomino. Também quero pedir desculpa para o pessoal da bancada, para quem se ofendeu. Que a gente possa aprender com o erro e não errar mais, aprender com isso", disse o humorista.

De acordo com a "Gazeta Esportiva", Eros Prado e Gustavo Mosquito tiveram a conversa a respeito do comentário por meio do WhatsApp. O humorista procurou o portal e explicou que a equipe de transmissão combinou de fazer uma piada com seu próprio pai, também falecido, em relação à Tele Sena. Como a chacota estava em sua cabeça, ele acabou soltando-a na finalização do jogador.